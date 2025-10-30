Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകേം​ബ്രി​ഡ്ജ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:02 AM IST

    കേം​ബ്രി​ഡ്ജ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടി അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കേം​ബ്രി​ഡ്ജ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യം നേ​ടി അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    1. അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് മൊസാദ് ഹമീദ് സാദ്, 2. അർവ മുഹമ്മദ് ഈദ് അഹമ്മദ് അവാദ് 3. ഗാന ഹൊസ്സാം മുഹമ്മദ് അവാദ് ഇസ്മായിൽ 4. സുന്ദസ് സുനോറൈൻ ജഹാംഗീർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ദോഡി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2025 ജൂ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന കേം​ബ്രി​ഡ്ജ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (ഐ.​ജി.​എ​സ്.​സി.​ഇ) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ഉ​ന്ന​ത മാ​ർ​ക്കോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    മൊ​ത്തം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ 65 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ​ക്ക് എ ​സ്റ്റാ​ർ, എ, ​ബി ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ഐ.​ജി.​എ​സ്.​സി.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 85 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ എ ​സ്റ്റാ​ർ മു​ത​ൽ സി ​വ​രെ​യു​ള്ള ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    നാ​ല് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 7 എ ​സ്റ്റാ​ർ ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി. അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ഹ​മ്മ​ദ് മൊ​സാ​ദ് ഹ​മീ​ദ് സാ​ദ്, അ​ർ​വ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഈ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദ്, ഗാ​ന ഹൊ​സാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വാ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സു​ന്ദ​സ് സു​നോ​റൈ​ൻ ജ​ഹാം​ഗീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്ബ​ർ ദോ​ഡി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് 7 എ ​സ്റ്റാ​ർ ഗ്രേ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം നേ​ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൻ അ​തീ​വ സ​ന്തു​ഷ്ട​നും സ​ന്തോ​ഷ​വാ​നു​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ലി ഹ​സ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ദ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ഈ ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​ലെ ശ്ര​ദ്ധ​യു​ടെ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ഖൂ​ഹേ​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsAl Noor International Schoolgulf news malayalamexam winners
    News Summary - Al Noor International School achieves resounding success in Cambridge exams
    Similar News
    Next Story
    X