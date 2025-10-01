Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ‘അ​ൽ-​മു​ർ​ത്ത​ഇ​ശ’ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു

    ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ‘അ​ൽ-​മു​ർ​ത്ത​ഇ​ശ’ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു
    ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ‘അ​ൽ-​മു​ർ​ത്ത​ഇ​ശ’

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ‘അ​ൽ-​മു​ർ​ത്ത​ഇ​ശ’ എ​ന്ന ഐ​ക്ക​ണി​ക് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി നീ​ക്കം ചെ​യ്തു.

    മ​നാ​മ സൂ​ഖ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. 2017 മു​ത​ൽ മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ഒ​രു കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു ‘അ​ൽ-​മു​ർ​ത്ത​ഇ​ശ’.

    സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ലോ​ഹ​ച്ച​ങ്ങ​ല​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​ശി​ൽ​പം നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 20,000ത്തി​ല​ധി​കം ച​ങ്ങ​ല​ക്ക​ണ്ണി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ഇ​തി​ന് ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​യ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ഭ​ര​ണ​ക​ല​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ശി​ൽ​പം അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. മ​നാ​മ സൂ​ഖ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കും.

