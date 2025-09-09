Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 9 Sept 2025 9:26 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 9:26 AM IST

    അ​ൽ മ​സാ​ഹ 2050’ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ക്ക​പ്പ​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കി

    ക​ട​ലി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ട് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​പ്പലിലുണ്ട്
    അ​ൽ മ​സാ​ഹ 2050’ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ക്ക​പ്പ​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കി
    ‘അ​ൽ മ​സാ​ഹ 2050’ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ‘അ​ൽ മ​സാ​ഹ 2050’ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കി. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ (എ​സ്.​എ​ൽ.​ആ​ർ.​ബി) ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന, ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നാ​വി​ക പാ​ത​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​പ്പ​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചും സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ൽ.​ആ​ർ.​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​സിം അ​ൽ ഹാ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലെ മ​ണ​ൽ​ശേ​ഖ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘അ​ൽ മ​സാ​ഹ 2050’ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ക​ട​ലി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ട് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ത്രി​മാ​ന സ​ർ​വേ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന കൃ​ത്യ​ത​യു​ള്ള പൊ​സി​ഷ​നി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​ക​പ്പ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - 'Al Masaha 2050' research vessel launched in Bahraini waters
