Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:10 PM IST

    അൽ മന്നാഇ ഫാമിലി മീറ്റ് സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ (മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം) മ​നാ​മ മേ​ഖ​ല 'ഖു​ർ​ആ​ൻ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ', 'കു​ടും​ബം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ലി​ബ​റ​ലി​സം' എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഷാ​ഹി​ദ് യൂ​സു​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, വ​സീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്രോ​ഗ്രാം: ഷം​സീ​ർ ഒ.​വി, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ: അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​മേ​ത്, റി​ഫ്ര​ഷ്‌​മെ​ന്റ്: അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​കെ, ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്: ഇ​സ്ഹാ​ഖ് മ​നാ​മ, വ​ള​ന്റി​യ​ർ: സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​നാ​മ, മീ​ഡി​യ: റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി: സാ​ഫി​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, വേ​ദി: ല​ത്തീ​ഫ് അ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത്, ഐ​ടി: സു​ഹാ​ദ് ബി​ൻ സു​ബൈ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​സ്: ഹം​സ അ​മേ​ത്.

    News Summary - Al-Mannai Family Meet Welcome Team Formed
