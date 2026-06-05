Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈനിൽ അൽ മന്നാഇ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 2:52 PM IST

    ബഹ്‌റൈനിൽ അൽ മന്നാഇ സെന്റർ "ഈദിയ്യ - 2026" ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്‌റൈനിൽ അൽ മന്നാഇ സെന്റർ ഈദിയ്യ - 2026 ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

     "ഈദിയ്യ - 2026" പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    മനാമ: അൽ മന്നാഇ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവേർനെസ്സ് സെന്റർ മലയാള വിഭാഗം തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി അധാരി അൽ ഇത്തിഹാദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച "ഈദിയ്യ - 2026" സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടും പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി.

    വൈകീട്ട് 4 മണിമു തൽ രാത്രി 10:30 വരെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ മത്സര ഇനങ്ങൾ നടന്നു. ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു നടന്ന ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ ഈസാ ടൗൺ, റഫ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഹൌസ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും മനാമ, സൽമാനിയ, ഉമ്മുൽ ഹസ്സം മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട റെഡ് ഹൌസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.

    വടം വലി മത്സരത്തിൽ റഫ ഈസാ ടൌൺ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഹൌസ് വിജയികളും ഹൂറ, ഗുദൈബിയ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ട ബ്ലൂ ഹൌസ് റണ്ണർ അപ്പു മായി. യുവാക്കൾക്കും, കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റുമായി നടന്ന വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BahrainIdiyyaAl-Mannai center
    News Summary - Al-Mannai Center "Idiyya - 2026" stands out in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X