Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ അ​ഹ്‌​ല​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 8:50 AM IST

    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: പ​രി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​ഹ്‍ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ സൂ​ഖ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ‘ന​ന്മ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ മു​ൻ​ക​ട​ന്നു വ​രൂ..’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് വ​സീം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​തൊ​രു വി​ശ്വാ​സി​യും ഹൃ​ദ​യം കൊ​ണ്ട് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം കൊ​തി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തോ​ടെ ന​മ്മി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പ്ര​തി​ഫ​ലം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​ൻ നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ദ​സ്സി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പാ​പ​മു​ക്ത​മാ​യൊ​രു ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നാം ​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ജാ​ഗ്ര​ത ന​മ്മു​ടെ ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​മീ​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Al-Mannai Ahlan Ramadan Sermon
    Similar News
    Next Story
    X