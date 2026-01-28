Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    അ​ൽ മ​aന്നാ​ഇ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ്സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഗു​ദൈ​ബി​യ അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ സെ​ന്റ​ർ ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​അ​ദു​ല്ല അ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഭാ​ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ദ​അ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ക​ട്ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ക​ട്ടെ ഏ​തൊ​ന്നി​ലും ഏ​റ്റ​വും മു​ൻ നി​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ക്ത​ക​ണ്ഠം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.​തു​ട​ർ​ന്ന് സി.​ടി. യ​ഹ്യ ന​ട​ത്തി​യ ആ​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു ല​ത്വീ​ഫ് മ​ദ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്‌​ഡം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ശി​ഷ്യാ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തി​ക​ച്ചും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​സ്‌​ഡം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ജി.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് ഏ​ല​ങ്കോ​ട്, വി​സ്‌​ഡം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ വെ​ൽ​ക്കം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഹി​ക​മി എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

