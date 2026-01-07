Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ പു​തി​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 1:50 PM IST

    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റു
    cancel
    camera_alt

    ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ഹം​സ ട്ര​ഷ​റ​ർ,

    എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം 2026 ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റ​യ്യാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും, എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഹം​സ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ : യാ​ഖൂ​ബ് ഈ​സ, വി.​പി. അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്, ഹ​നീ​ഫ് പി.​പി. (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ്), ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, എ​ൻ.​എം. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു ല​ത്വീ​ഫ് സി.​എം. (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) ബി​നു ഇ​സ്മ​യി​ൽ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്), അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം സി. (​ഇ​വ​ന്റ്), സാ​ദി​ഖ് ബി​ൻ യ​ഹ്യ (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം), ബീ​രാ​ൻ കോ​യ (ദ​അ​വാ), അ​ബ്ദു ല​ത്വീ​ഫ് ചാ​ലി​യം (ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​സ്), ബി​ർ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​നി (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​എ​സ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ (സൗ​ണ്ട് / യൂ​നി​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ), അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം (ത​ർ​ബി​യ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് അ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത് (സ​കാ​ത് / സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി (മീ​ഡി​യ), അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​മേ​ത്ത് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ വി​ങ്), ഡോ. ​ഖൈ​സ് ഹ​രീ​ദ് (വി​സ്‌​ഡം ഹെ​ൽ​ത്ത്), ഫൈ​സ​ൽ ഹി​ദ്ദ് (റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ്), ഫ​ഖ്‌​റു​ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ്മ​ദ് (പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി), ഫി​റോ​സ് ഓ​സ്കാ​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ഹം​സ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ഹ​ജ്ജ് / ഉം​റ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ർ പി.​കെ. (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് / പ്രോ​ഗ്രാം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഹി​ക​മി (വി​സ്‌​ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ്), മു​ജീ​ബ് നൂ​ഹ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​എ​സ്.), ന​ഫ്സി​ൻ (പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്), സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദ​അ​വ), സ​ലിം പാ​ടൂ​ർ (ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട്), സ​മീ​ർ അ​ലി (വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ​യ്യ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​റാ​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്) , ഷ​ഹാ​ബീ​സ് (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്), ഷാ​ഹി​ദ് യു​സ​ഫ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദ​അ​വാ / വ​ള​ന്റി​യ​ർ), ഒ.​വി. ഷം​സീ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​നാ​മ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്റ്സ്), സു​ഹാ​ദ് ബി​ൻ സു​ബൈ​ർ (വി​സ്‌​ഡം യൂ​ത്ത്), തൗ​സീ​ഫ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (ഫി​നാ​ൻ​സ്), വ​സീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി (ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ), സാ​ഫി​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​വ​ന്റ് / പ്രോ​പ​ർ​ട്ടി), സ​ഹീ​ൻ നി​ബ്രാ​സ് (ക​ൺ​വീ​ന​ർ യൂ​ത്ത് / സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsNew office bearersgulf news malayalamAl-Mannai center
    News Summary - Al-Mannaei new office bearers take office
    Similar News
    Next Story
    X