Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫു​ജി​ഫി​ലി​മു​മാ​യി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 2:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 2:10 PM IST

    ഫു​ജി​ഫി​ലി​മു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജി​ഫി​ലി​മു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും ഫു​ജി​ഫി​ലി​മും ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​മേ​ജി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഫു​ജി​ഫി​ലി​മും ത​മ്മി​ൽ ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ടു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2026ൽ ​വെ​ച്ചാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​ത്താ​മ​ത്തെ ശാ​ഖ​യാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്റ്റി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യാ​ധു​നി​ക എം.​ആ​ർ.​ഐ സി​സ്റ്റം ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തും. കു​റ​ഞ്ഞ അ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം റേ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന നൂ​ത​ന സി​ടി സ്കാ​നി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ളും ഹൈ-​എ​ൻ​ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ക്‌​സ്‌​റേ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും മൊ​ബൈ​ൽ എ​ക്‌​സ്‌​റേ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൾ ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​പ്പ​ള, സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ മൊ​യ്തീ​ൻ ബി​ലാ​ൽ, ഫി​റാ​സ​ത്ത് ഹ​സ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫു​ജി​ഫി​ലി​മി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​റ്റ്‌​സു​ഷി ത​തൈ​ഷി, ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൊ​ക്രാ​ബ് എ​ന്നി​വ​രും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ടു. സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ഉ​പ്പ​ള പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി​ക​ൾ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​ത​യു​മു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fujifilm indiaAl Hilal
    News Summary - Al Hilal signs deal with Fujifilm
    Similar News
    Next Story
    X