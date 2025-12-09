Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Dec 2025 9:16 AM IST
    9 Dec 2025 9:16 AM IST

    ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ

    200ല​ധി​കം ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ
    കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളാ​യ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഗ​ർ​ഭ​കാ​ലം കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ധു​ര​മു​ള്ള​താ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും ലു​ലു ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ‘മ​ദേ​ഴ്‌​സ് കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് സെ​റി​മ​ണി’​യു​ടെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ റാം​ലി മാ​ൾ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ 200ൽ ​അ​ധി​കം ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടാ​സ്മ യോ​ഗ​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​റു​മാ​യി ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ സം​വ​ദി​ച്ചു. ഗ​ർ​ഭ​കാ​ല​ത്തും പ്ര​സ​വ​ശേ​ഷ​വും യോ​ഗ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും, ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗാ​സ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    ല​ക്കി ഡ്രോ ​വി​ന്ന​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു. അ​ൽ​ഹി​ലാ​ലി​ന്‍റെ​യും ലു​ലു ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​മീ​പം


    തു​ട​ർ​ന്ന്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ടീ​മു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഡോ. ​മൈ​മൂ​ന ലി​യാ​ഖ​ത്ത് (ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് - ഒ​ബ്സ്റ്റ​ട്രി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി, മു​ഹ​റ​ഖ്), ഡോ. ​ആ​യി​ഷ സ​യ്യി​ദ് കാ​സി (അ​ദ് ലി​യ), ഡോ. ​സ​ഫ ദ​ബ് (ഹം​ദ്ടൗ​ൺ), ഡോ. ​നി​ഷ പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ നാ​യ​ർ (ഹി​ദ്ദ്), ഡോ. ​ആ​യി​ഷ അ​ൻ​ജു​ന (റി​ഫ), ഡോ. ​രാ​ധി​ക തെ​ലു​ഗു (റി​ഫ), ഡോ. ​ജാ​സ്മി​ൻ ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ്) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ​ഗ്ധ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ടീ​മാ​ണ് ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്തും, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി ടീ​മു​മാ​യി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കേ​ക്കി​നാ​യു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് കേ​ക്ക് മി​ക്സി​ങ് സെ​റി​മ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റാം​ലി മാ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീം വി.​എ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് - ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ഫ്രാ​ങ്കോ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡു​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Pregnant WomenBahrain NewsAl HilalCake Mixing
