Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:29 PM IST

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ; സി​ത്ര ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ; സി​ത്ര ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സി​ത്ര ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സി​ത്ര ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. സി​ത്ര അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ബോ​ൾ​റൂ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്, സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി നൂ​റി​യ അ​ബ്ദ് അ​ലി അ​ൽ ആ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ അ​ബ്ബാ​സ്, സി​ത്ര​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും വാ​ർ​ഷി​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 7, 8, 9 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സി​ത്ര​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി. ന​വം​ബ​ർ 30 വ​രെ സി​ത്ര ശാ​ഖ​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ പാ​ക്കേ​ജ് 9 ദി​നാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ടി, എ​ൽ.​എ​ഫ്.​ടി, ലി​പി​ഡ് പ്രൊ​ഫൈ​ൽ, HbA1c, വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി, ​ഇ.​സി.​ജി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 12ൽ ​അ​ധി​കം ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, വൈ​റ്റ​മി​ൻ ഡി ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​റ്റ​മി​ൻ ബി12 ​ടെ​സ്റ്റ് വെ​റും ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റി​ന് ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:clinicMedical centerAl Hilal Hospital
    News Summary - Al Hilal Medical Center; New 24-hour clinic at Sitra branch
    Similar News
    Next Story
    X