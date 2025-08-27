Begin typing your search above and press return to search.
    27 Aug 2025 11:39 AM IST
    ഫി​ലി​പ്പീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ‘ക​ബാ​യ​ൻ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്

    ഫി​ലി​പ്പീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ‘ക​ബാ​യ​ൻ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്
    അ​ൽ ഹി​ലാ​ലി​ന്‍റെ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഫി​ലി​പ്പെ​യ്ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഫി​ലി​പ്പെ​യ്ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് 'ക​ബാ​യ​ൻ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ്' പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ടീം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ആ​നി ജ​ലാ​ൻ​ഡോ-​ഓ​ൺ ലൂ​യി​സ്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ ജു​വി​ലി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്സ് ഗും​ബെ എ​ന്നി​വ​രും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഫി​ലി​പ്പി​നോ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് എം​ബ​സി​യു​ടെ തു​ട​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​നും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഫി​ലി​പ്പീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ക​ബാ​യ​ൻ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, വി​റ്റാ​മി​ൻ ഡി ​ടെ​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വി​ൽ പ​രി​മി​തി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം, കൂ​ടാ​തെ ഓ​രോ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ലും സൗ​ജ​ന്യ മി​നി ബോ​ഡി ചെ​ക്അ​പ് എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ക്കും. ക​ബാ​യ​ൻ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജി​ജോ എ​ബ്ര​ഹാ​മു​മാ​യി 39294671 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    News Summary - Al Hilal Healthcare Group started Kabayan Privilege Card for Philippine expat
