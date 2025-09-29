Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘ഹാ​ർ​ട്ട് ഡേ’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:46 AM IST

    ‘ഹാ​ർ​ട്ട് ഡേ’ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹാ​ർ​ട്ട് ഡേ’ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്
    cancel
    camera_alt

    'ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ഡേ' ​പ​രി​പാ​ടിയിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ഓ​യാ​സി​സ് മാ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘ഡോ​ണ്ട് മി​സ് എ ​ബീ​റ്റ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 'ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ഡേ' ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും പ​തി​വാ​യ ഹൃ​ദ​യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​ൾ വാ​ക്ക്, ക്വി​സ്, വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ, ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്.

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധം, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ ജ​നാ​ഹി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ (സി.​ഇ.​ഒ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), സ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ (ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), വി​വേ​ക് സാ​ഗ​ർ, സാ​ഖി​ബ്, ജി​ബ്രാ​ൻ, നി​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന് ശാ​രീ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ്ര​തീ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള 'ഹാ​ർ​ട്ട് വാ​ക്ക് ച​ല​ഞ്ചോ​ടു' കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart DayBahrain NewsAl HilalHealthcare group
    News Summary - Al Hilal Healthcare Group organizes 'Heart Day' event
    Similar News
    Next Story
    X