Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:09 AM IST

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സൈ​ക്ല​ത്തോ​ണി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും ജെ​റ്റ്യൂ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ‘ഡ​യ​ബ​റ്റി​സി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സീ​സ​ൺ 5 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധം, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് അ​വ​ബോ​ധ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സൈ​ക്ല​ത്തോ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ


    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 800ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലും ക്ഷേ​മ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ (സി.​ഇ.​ഒ., അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), മ​നാ​ഫ് ഖാ​സിം (ജെ​റ്റൂ​ർ - പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡീ​ല​ർ), ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി & ബി​സി​ന​സ്, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), സാ​ഹേ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ (ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്), ശു​ബ്ബ​ർ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ​വ​ദൈ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് അ​സോ.), സാ​റാ അ​ൽ സ​മ്മാ​ഖ് (സൈ​ക്ലി​ങ് ബീ​സ് വി​മ​ൻ​സ് ടീം ​സ്ഥാ​പ​ക) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​നാ​ഫ് ഖാ​സിം, ആ​സി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സാ​ഹ​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 60 ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ഫു​ൾ ബോ​ഡി ചെ​ക്ക​പ്പ് കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ടി-​ഷ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സൈ​ക്ല​ത്തോ​ണി​ന്റെ വി​ജ​യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 10 ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഈ ​പ​രി​പാ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

