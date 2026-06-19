അൽ ഫുർഖാൻ സെന്റർ പൊതുപ്രഭാഷണം ഇന്ന്

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Posted Ondate_range 19 Jun 2026 2:18 PM IST
Updated Ondate_range 19 Jun 2026 2:18 PM IST
അൽ ഫുർഖാൻ സെന്റർ പൊതുപ്രഭാഷണം ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Al-Furqan Center public lecture today
മനാമ: അൽ ഫുർഖാൻ സെന്റർ മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുപ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 'അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാർ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ചുഴലി സലാഹുദ്ധീൻ അയ്യൂബി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 7 മണിക്ക് അദ്ലിയയിലുള്ള അൽ ഫുർഖാൻ ഹാളിലാണ് പരിപാടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്: 38092855, 33102646, 39071516
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