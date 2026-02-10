അൽഔജാൻ ഇന്റേണൽ ഡിവിഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്-2026 സംഘടിപ്പിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 Feb 2026 2:07 PM IST
Updated Ondate_range 10 Feb 2026 2:07 PM IST
അൽഔജാൻ ഇന്റേണൽ ഡിവിഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്-2026 സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
News Summary - Al-Awjan Internal Divisional Cricket Tournament-2026 organized
മനാമ: എ. ലതീഫ് ഖാലിദ് അൽഔജാൻ ആൻഡ് സൺസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തിഹാദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്റേണൽ ഡിവിഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2026 ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച സൗഹൃദപരവും ഉത്സാഹപൂർണവുമായ ഒരു കായികമേളയായി മാറി.
ശീതകാല കാലാവസ്ഥയെയും അവഗണിച്ച് മിസ്റ്റർ അബ്ദുല്ല അൽഔജാനും മിസ്റ്റർ ഖാലിദ് എ. ഔജാനും ചടങ്ങിൽ മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുത്ത് ജീവനക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. രാവിലെ രണ്ടോടെ അവസാനിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ടീം ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയകരമായ സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അഷ്വീറും മറ്റ് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളും പ്രത്യേക നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും ഏറ്റുവാങ്ങി.
