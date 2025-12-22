Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ൽ അ​രീ​ൻ റി​സ​ർ​വ് പാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ്'

    അ​ൽ അ​രീ​ൻ റി​സ​ർ​വ് പാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ്
    അ​ൽ അ​രീ​ൻ റി​സ​ർ​വ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ അ​രീ​ൻ വ​ന്യ​ജീ​വി​സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ന് പു​തി​യ പേ​ര് ന​ൽ​കി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്യാ​നോ​ടു​ള്ള ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് നാ​ച്ചു​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ്' എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര് മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രാ​ജ​ക​ൽ​പ്പ​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഈ ​റി​സ​ർ​വ് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ലും പ​ക്ഷി​ക​ളാ​ലും സ​മൃ​ദ്ധ​മാ‍ണ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യു.​എ.​ഇ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നോ​ടും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ത​ന്റെ ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ദൃ​ഢ​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി ഈ ​നാ​മ​ക​ര​ണം മാ​റു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Al Areen Reserve Park is now 'Mohammed bin Zayed Nature Reserve'
