Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:35 PM IST

    അ​ൽ അ​മാ​നി ഒ​യാ​സി​സ് സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് സ​ന​ദ് ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    അ​ൽ അ​മാ​നി ഒ​യാ​സി​സ് സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് സ​ന​ദ് ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    അ​ൽ അ​മാ​നി ഒ​യാ​സി​സ് സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സ് സ​ന​ദ് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്


    മ​നാ​മ: 48 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള അ​മാ​നി ടി.​വി.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 12ാം ബ്രാ​ഞ്ചും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ 40ാം ബ്രാ​ഞ്ചു​മാ​യ സ​ന​ദ് ഷോ​റൂം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ്പോ​ൺ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്ലാ​ഉ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​വി. രാ​ജ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ര​ഞ്ജി​നി രാ​ജ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​ക്കു​ലാ​ൽ, അ​ജി​ത രാ​ജ​ൻ, അ​മാ​നി അ​ല്ലാ​ഉ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്ലാ​ഉ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഖ​ത്ത​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രാ​ജേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ര​തീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ഗ്രൂ​പ് ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ മ​നീ​ഷ് ഇ​ല്ല​ത്ത്, എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജ​ൻ നാ​യ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ വി​ഷ്ണു ആ​ർ., സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ജ​യ​ൻ കെ.​ആ​ർ., ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​യും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, എ.​ടി.​ജി​യു​ടെ ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സ്, ടൊ​യോ​ട്ട, നി​സ്സാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​ന​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ.​ടി.​ജി​യെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​സ്റ്റ​മേ​ഴ്സി​ന്റെ സ്‌​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് എ.​ടി.​ജി​യു​ടെ ഓ​രോ പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചും. ഇ​തി​നെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന​താ​യും ഓ​രോ ബ്രാ​ഞ്ചി​നെ​യും ഇ​തേ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ ന​ന്ദി അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജി.​എം.​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഷി​ക്കു​ലാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി 1978ൽ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​മാ​നി ടി.​വി.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ്, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം, 2010ൽ ​ആ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ടൊ​യോ​ട്ട, നി​സ്സാ​ൻ, മ​സ്ദ, ഹോ​ണ്ട, മി​ത്ത്സു​ബി​ഷി, ഇ​സു​സു, ഹ്യു​ണ്ടാ​യി, കി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്പെ​യ​ർ​പാ​ർ​ട്സ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ടി.​വി.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ്.

    News Summary - Al Amani Oasis Spare Parts Sanad showroom begins operations
