    Bahrain
    30 Nov 2025 12:24 PM IST
    'അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം' ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ.​കെ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​യെക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ.​കെ.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ക്ത​ക​ണ്ഠം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ആ​ധി​ക​ളും വ്യാ​ധി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ർ​ശ് മാ​ധ​വ​നെ​യും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ചി​ല​ന്തി​വ​ല​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും യാ​ത്ര​ക​ളെ​യും സ്നേ​ഹി​ച്ച സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി​യെ​യും എ.​കെ.​സി.​സി അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക്രി​സ്തു​ജ​യ​ന്തി കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫാ​ദ​ർ ജെ​യ്സ്, ഫ​സീ​ല, ദീ​പ ടീ​ച്ച​ർ, ജോ​സ​ഫ്, ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, മെ​യ്മോ​ൾ ചാ​ൾ​സ്, ലി​വി​ൻ ജി​ബി, സി​ന്ധു ബൈ​ജു, ജി​ൻ​സി ജീ​വ​ൻ, ജോ​ളി ജോ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​ക്ക​വി​ത​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ലം വി​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി, മെ​യ്‌​മോ​ൾ ചാ​ൾ​സ്, ദീ​പ ടീ​ച്ച​ർ, ഫ​സീ​ല ടീ​ച്ച​ർ, എ​ന്നി​വ​ർ ക​വി​താ​ലാ​പ​നം നടത്തി.

    ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ബൈ​ജു, ജി​ബി അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    എ.​കെ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

