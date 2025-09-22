Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:46 AM IST

    ‘അക്ഷരക്കൂട്ട്’ പ്രേമലേഖന മത്സരം

    ‘അക്ഷരക്കൂട്ട്’ പ്രേമലേഖന മത്സരം
    മ​നാ​മ: ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ 126ാമ​ത് ജ​ന്മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ വാ​യ​ന ത​ൽ​പ​ര​രു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​മോ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്രേ​മ​ലേ​ഖ​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ​ന്നു​പോ​യ മ​ല​യാ​ള അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് എ​ഴു​താ​നു​ള്ള ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​മേ​യം പ്ര​ണ​യം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. സ​ഭ്യ​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള മൗ​ലി​ക​മാ​യ ര​ച​ന​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​ദ്യ​വും ഗ​ദ്യ​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കും. akccpremam@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ 36800032, ആ​ദ​ർ​ശ് 33668530 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ളി​ക്കാം.

    TAGS:Gulf NewscompetitionBahrain Newslove letterAKCC Bahrain
