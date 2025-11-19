Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Nov 2025 2:05 PM IST
    19 Nov 2025 2:05 PM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    എ.​കെ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി ഇ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ജി​തി​ൻ ദി​നേ​ശ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ, ജി​ബി അ​ല​ക്സ്, പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ, ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​ൻ​സ​ൺ ദേ​വ​സി, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, മെ​യ്മോ​ൾ ചാ​ൾ​സ്, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ, ബൈ​ജു, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ഷി​നോ​യ് പു​ളി​ക്ക​ൻ, അ​ജി​ത ജ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ​ല്ല് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സ​യ്ദും, ജാ​ഫ​റും കു​ട്ടി​ക​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വീ​ണ, ജി​സി, സ​ജി​ന, ഫ​ർ​സാ​ന, ഷ​ഹീ​ർ, ഹ​ർ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പ്ര​യ​ത്നി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Childrenmedical campAKCC
