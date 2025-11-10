Begin typing your search above and press return to search.
    എ.​കെ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    എ.​കെ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​രി​പാ​ടി ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    'കേ​ര​ള​വും, കു​ടും​ബ​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ളി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗാ​ന, നൃ​ത്ത​സ​ന്ധ്യ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ.​കെ.​സി.​സി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, അ​ല​ക്സ് സ്ക​റി​യ, മോ​ൻ​സി മാ​ത്യു, ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ജ​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സി, ഷി​നോ​യ് പു​ള്ളി​ക്ക​ൻ, ജോ​യ് പോ​ളി, പോ​ൾ ഉ​റു​വ​ത്ത്, ബി​ജു ആ​ൻ​ഡോ, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, റോ​യി ദാ​സ്, പ്രീ​ജി ജേ​ക്ക​ബ്, ബൈ​ജു തോ​മ​സ്, ബോ​ബ​ൻ, ജോ​ഷി വി​ത​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മെ​യ്മോ​ൾ ചാ​ൾ​സ്, ജി​ൻ​സി ജീ​വ​ൻ, സി​ന്ധു ബൈ​ജു, ലി​വി​ൻ ജി​ബി, സെ​ലി​ൻ ജെ​യിം​സ്, ലി​ജി ജോ​ൺ​സ​ൺ, റി​ൻ​സി ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് യൂ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജെ​ന്നി​ഫ​ർ ജീ​വ​ൻ, അ​ൽ​ക ജെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്. എ.​കെ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ബി അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

