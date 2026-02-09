Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:30 AM IST

    പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ളു​മാ​യി അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ യാ​ത്ര

    പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ളു​മാ​യി അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ യാ​ത്ര
    അ​ജി​ത് നാ​യ​രും കു​ടും​ബ​വും

    മ​നാ​മ: പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ വ​യ​നാ​ട് ക​ൽ​പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാ​മ​റാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത്. സി​നി​മ സം​വി​ധാ​നം, യാ​ത്ര, എ​ഴു​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്ത് അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഫി​ലിം മേ​ക്ക​ർ, ഇ​വ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ക്ഷ​ര​ലോ​ക​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഴം തേ​ടു​ന്ന എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ൾ’ അ​ടു​ത്തി​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​ശ​സ്ത സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഹ​രി​ഹ​ര​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ബെ​ന്യാ​മി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​രി​ക എ​ഴു​തി​യ പു​സ്ത​കം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പി​ള്ള​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ ദ​ശാ​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും ആ​ത്മാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും തീ​രാ​ത്ത ക​ഥ​ക​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഒ​രു ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ന്റെ മ​ദി​രാ​ശി ജീ​വി​ത കാ​ല​വും കൗ​മാ​ര​കാ​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി എ​ങ്ങ​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ന്ന​തും വ​ള​രെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യി അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു.

    2006ൽ ​ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചാ​ന​ലി​ന് വേ​ണ്ടി ഇ​റാ​ഖ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളും ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ -യൂ​റോ​പ് യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ണ​വ വി​മാ​ന​വാ​ഹി​നി​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ‘യു.​എ​സ്.​എ​സ് ഡ്വൈ​റ്റ് ഡി. ​ഐ​സ​ൻ​ഹോ​വ​റി’​ൽ ത​ങ്ങി​യാ​ണ് അ​ന്ന് ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മു​പ്പ​തോ​ളം ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് മാ​ത്രം ക​യ​റാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന സി130 ​എ​ന്ന യു​ദ്ധ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്രേ​ണി​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ട വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ​ദ്ദാം ഹു​സൈ​നെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റി​യ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ​കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണം അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​യോ​ഗ്ര​ഫി​ക്, ബി.​ബി.​സി എ​ന്നി​വ​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച പ​ല ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ളും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 2010ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യാ​യ ‘നി​ലാ​വി’​ന്റെ ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും ഛായാ​ഗ്ര​ഹ​ണ​വും അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ്, സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര, ജി. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2020ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘മ​യൂ​രം’ എ​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് വി​ഡി​യോ​യു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ഇ​തി​ന​കം നൂ​റി​ൽ പ​രം മ്യൂ​സി​ക് വി​ഡി​യോ​ക​ളും ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മു​ക​ളും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്രാ പ്രി​യ​നാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ജോ​ലി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​വും 50ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​ട്ട. എ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ രാ​ഘ​വ​ൻ നാ​യ​രു​ടേ​യും ഭാ​ര​തി നേ​ത്യാ​രു​ടേ​യും മ​ക​നാ​യ അ​ജി​ത് നാ​യ​ർ ബി​സി​ന​സി​ലും ര​സ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലും ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ബി.​എ​ഡും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി​ന്ധു​വാ​ണ് അ​ജി​ത് നാ​യ​രു​ടെ ഭാ​ര്യ. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൻ ന​ന്ദു സി.​എ​ഫ്.​എ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൻ ഗോ​പു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

