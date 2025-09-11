Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:45 AM IST

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന് ലോ​ക​ത്ത് നാ​ലാം സ്ഥാ​നം

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ റാ​ങ്കി​ങ്; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന് ലോ​ക​ത്ത് നാ​ലാം സ്ഥാ​നം
    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള റാ​ങ്കി​ങി​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് (ബി.​എ.​എ​ച്ച്) നാ​ലാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ആ​ഗോ​ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് ആ​ണ് 2025ലെ ​ഈ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 235 വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ശു​ചി​മു​റി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ധു​നി​ക​ത​യും പൗ​ര​സ്ത്യ ശൈ​ലി​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നെ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​ർ​ബി​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണം, സ്വ​ർ​ണ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്രീ​മി​യം സു​ഗ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച താ​പ​നി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ശു​ചി​മു​റി​ക​ളെ വേ​റി​ട്ടു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ചാ​ങ്ങി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. മാ​ർ​ബി​ൾ ഫി​നി​ഷി​ങ്, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വെ​ളി​ച്ചം, പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ ശു​ചി​ത്വം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ. ടോ​ക്യോ ഹ​നേ​ഡ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഇ​ഞ്ചി​യോ​ൺ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്, സി​യോ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി. ഹോ​ങ്കോ​ങ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന് തൊ​ട്ടു പി​ന്നി​ലാ​യി അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്.

    ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ കേ​വ​ലം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്രാ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് ഈ ​പ​ട്ടി​ക വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ശു​ചി​ത്വം, സൗ​ക​ര്യം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ‘ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ സേ​വ​നം’ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ്.

