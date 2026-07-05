2026-ലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസം വിമാന സർവിസുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമായി എയർപോർട്ട്

2026-ലെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസം വിമാന സർവിസുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമായി എയർപോർട്ട്text_fields
മനാമ: 2026-ന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് മാസങ്ങളിൽ ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച നിലയിലായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാർച്ചിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നത് വിമാനത്താവളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
ഓപ്പൺ ഡാറ്റാ പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജനുവരിയിൽ 59,580 വിമാന സർവീസുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ 8,805 എണ്ണം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റീജിയണിലെ വരവും പോക്കുമാണ്, ബാക്കി 50,775 എണ്ണം ഓവർഫ്ലൈറ്റുകളായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ മൊത്തം വിമാന സർവീസുകൾ 50,210 ആയി കുറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മാർച്ചിൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. ഏപ്രിലിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ 1,474 വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്. മെയ് മാസമായപ്പോഴേക്കും വിമാന സർവീസുകൾ ഗണ്യമായി ഉയർന്ന് 16,117ൽ എത്തി.
യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇതേ പ്രവണതയാണ് കണ്ടത്. ജനുവരിയിൽ 933,299 പേർ വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ, ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് 705,610 ആയി കുറഞ്ഞു. മാർച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പൂജ്യമായി. ഏപ്രിലിൽ 76,397 പേർ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ, മെയ് മാസത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 487,069 ആയി വർദ്ധിച്ചു.
എയർ കാർഗോ രംഗത്തും ഈ പ്രതിസന്ധി വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കി. ജനുവരിയിൽ 12,472 ടണ്ണും ഫെബ്രുവരിയിൽ 13,079 ടണ്ണും ആയിരുന്ന ഇറക്കുമതിയും മെയിലും മാർച്ചിൽ 129 ടണ്ണായി കൂപ്പുകുത്തി. എന്നാൽ ഏപ്രിലിനും മെയ് മാസത്തിനും ഇടയിൽ കാർഗോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അളവിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഉണ്ടായി. കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ജനുവരിയിൽ 7,873 ടണ്ണും ഫെബ്രുവരിയിൽ 8,154 ടണ്ണും കയറ്റുമതി നടന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച സമയത്ത് ഇത് വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും, മെയ് മാസമായപ്പോഴേക്കും 3,352 ടണ്ണായി തിരിച്ചുകയറി.
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