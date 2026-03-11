ബഹ്റൈൻ എയർപോർട്ടിലെ വിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി

ബഹ്റൈൻ എയർപോർട്ടിലെ വിമാനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഗൾഫ് എയർ വിമാനങ്ങളും വിവിധ കാർഗോ വിമാനങ്ങളും മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അഫയേഴ്സ് അറിയിച്ചു. അംഗീകൃത പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കിയത്.
നിലവിൽ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, യാത്രക്കാരില്ലാത്ത വിമാനങ്ങളും ചരക്ക് വിമാനങ്ങളുമാണ് മാറ്റിയത്. വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിമാന സർവീസുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായും കൃത്യമായ ഏകോപനം നടത്തിയാണ് വിമാനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചാണ് ഈ നടപടി.
ഇത്തരം അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തന പ്ലാനിംഗും മുൻനിർത്തി വിമാനങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഒരു സാധാരണ നടപടിക്രമമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ബഹ്റൈൻ വ്യോമപാത നിലവിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗൾഫ് എയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യോമപാത തുറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അഫയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാലുടൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും.
