Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ​റ​ക്കും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:03 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    • 2027ഓ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും
    • ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ‘ഈ​വ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യും’ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രത്തിൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ലെ വി​മാ​ന ടാ​ക്സി​ക​ളെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷ​ണ​മു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ് (ഇ-​വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ) എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബ്ര​സീ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം​ബ്ര​യ​റു​ടെ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്‌​ഡ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ​വ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ആ​ഡം​ബ​ര എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഗേ​റ്റ്‌​വേ ഗ​ൾ​ഫ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെൻറ് ഫോ​റം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ‘ഈ​വ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി’​യു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഈ ​ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വ്യോ​മ​യാ​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്‌​ഡ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി, ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ, ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണം ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. 2027ഓ​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. 2028ൽ ​വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 2029ൽ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്താ​ണ് ‘ഇ-​വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ’ അ​ഥ​വാ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ

    ഇ-​വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ, വി​മാ​ന ടാ​ക്സി​ക​ൾ അ​ഥ​വാ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ൾ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക രൂ​പ​മാ​ണ്. ഇ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ബാ​റ്റ​റി​ക​ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലോ ആ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, സാ​ധാ​ര​ണ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഇ​വ​ക്ക് കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ കു​റ​വാ​ണ്. ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി, ഓ​ടാ​നു​ള്ള റ​ൺ​വേ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ദി​ശ​യി​ൽ ത​ന്നെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​യ​രാ​നും താ​ഴെ​യി​റ​ങ്ങാ​നും ഇ​വ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ-​വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യെ ‘അ​ർ​ബ​ൻ എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി’ അ​ഥ​വാ ന​ഗ​ര വ്യോ​മ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​വ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൈ​ല​റ്റി​ല്ലാ​തെ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ ഇ​വ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ദോ​ഹ, ജി​ദ്ദ, ഇ​സ്തം​ബു​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ​വ് ആ​ഡം​ബ​ര ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​വി​ന്റെ ഇ-​വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളാ​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. നൂ​ത​ന​മാ​യ യു.​വി, ഇ​ൻ​ഫ്രാ​റെ​ഡ് സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​റ് എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നി​ങ്, കൂ​ടാ​തെ പൊ​ടി​യു​ടെ​യും മ​ണ​ലി​ന്റെ​യും ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കു​ന്ന ‘ലി​ഫ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രൂ​യി​സ്’ ഡി​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahraintaxis
    News Summary - air taxis in Bahrain.
    Similar News
    Next Story
    X