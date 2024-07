മ​നാ​മ: സ​ർ​വി​സ് വൈ​ക​ലും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ് പ്ര​സ് ഇ​ന്ന​ലെ​യും യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ​ർ​വി​സാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്.



തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സും റ​ദ്ദാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.50 ന് ​പു​റ​​പ്പെ​ട്ട് രാ​ത്രി 8.20 ന് ​എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു വി​മാ​നം. സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴാം തീ​യ​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ത്രി 12.30 ന് ​പു​റ​​െ​പ​പ​ട​ട് 7.50 ന് ​എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു.

നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​യ​ന്തി​ര ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക് പോ​​കേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. സീ​സ​ണാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ൻ​തു​ക ന​ൽ​കി മ​റ്റു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭ​യം പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​മു​ട​ങ്ങ​ലും റ​ദ്ദാ​ക്ക​ലും പ​തി​വാ​യ​തി​നാ​ൽ എം.​പി മാ​രു​ടേ​യും സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടേ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം

മ​നാ​മ: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ വി​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. https://airsewa.gov.in/grievance/grievance-redressal, AIRSEWA PORTAL AIRSEWA.gov.in And also email the same complaint to : airsewa@gov.in , and cc to pravasilegalcell@gmail.com