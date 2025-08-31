Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:12 PM IST

    നാളെ മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ‘ഓ​കെ ടു ​ബോ​ർ​ഡ്' ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല; അ​റി​യി​പ്പു​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ

    മ​നാ​മ: 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് 'ഓ​കെ ടു ​ബോ​ർ​ഡ്' സ​ന്ദേ​ശം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​സ​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​മു​ത​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യും കു​ടും​ബ വി​സ​യും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​ക​ളും ഫാ​മി​ലി വി​സ​ക​ളും ഇ-​വി​സ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തേ വി​സ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​ണോ​യെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. വി​സ​യു​ടെ കോ​പ്പി അ​ത​ത് എ​യ​ർ ലൈ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ ചെ​ന്നി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. അ​തി​നാ​യി മൂ​ന്ന് ദീ​നാ​ർ വ​രെ ചാ​ർ​ജും ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി മു​ത​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം ഇ​ല്ല എ​ന്നാ​ണ്.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​സ​യു​ടെ പ്രി​ന്റൗ​ട്ട് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് ചെ​ക്ക് ഇ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലും എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സെ​യി​ൽ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:flightsannouncestomorrowAir India
