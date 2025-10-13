Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:54 AM IST

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം; കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 2026ൽ ​ത​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം; കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര (ജേ ​വാ​ക്കി​ങ്) നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സി​ഗ്ന​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ​മ​യ​ത്തും റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് 'ജേ ​വാ​ക്കി​ങ്' എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് പി​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി






    ​ക, ധ​ന​കാ​ര്യ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​പി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂ​മാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ്വ​ത​ന്ത്ര എം.​പി മു​നീ​ർ സു​റൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ്ലോ​ക്കി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജേ ​വാ​ക്കി​ങ് ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും അ​നാ​വ​ശ്യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന് എം.​പി അ​ൽ സ​ല്ലൂം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വും അ​വ​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ല​വി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശം നി​യ​മ​മാ​യാ​ൽ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളോ സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളോ പാ​ലി​ക്കാ​തെ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കും. ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ യു.​എ.​ഇ, യു.​എ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, ഇ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള പി​ഴ 10,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​ണ്.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം ഭി​ന്ന​മാ​ണ്. പ​ല താ​മ​സ​ക്കാ​രും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ചി​ല​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ൽ​ന​ട മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, സീ​ബ്രാ ക്രോ​സു​ക​ൾ, സി​ഗ്ന​ൽ ക്രോ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ദ്യം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ആ​ദ്യം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം, പ്ര​തി​രോ​ധം, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി എ​ന്നി​വ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 2026ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചെ​റി​യ പി​ഴ​യും നി​യ​മം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ഠി​ന​മാ​യ പി​ഴ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചേ​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    TAGS:road safetyBahrain Newsgulf news malayalam
