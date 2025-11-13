Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:33 AM IST

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം

    500 എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വി​ങ് ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 500 സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന് മു​മ്പാ​യി, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം, സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, നി​ല​വി​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സം​യോ​ജ​നം എ​ന്നി​വ വി​ല​യി​രു​ത്തും.

    ബി​യോ​ൺ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​പു​തി​യ എ.​ഐ പ​വേ​ർ​ഡ് കാ​മ​റ​ക​ൾ വ​ഴി ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​ലി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്, എ​ന്നാ​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ലും നേ​ര​ത്തേ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന് ത​ട​യി​ടാ​നാ​യി പി​ഴ​യും ത​ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 2014ലെ ​ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​യാ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദ​മ്പ​തി​ക​ളും ഒ​രു കു​ട്ടി​യും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സു​ര​ക്ഷ, സി​വി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും നി​യ​മം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.camera

