Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:46 AM IST

    സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം; വി​ദേ​ശ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു

    പാ​ർ​ല​മെൻറി​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യം; വി​ദേ​ശ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ ​േക്വാ​ട്ട പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ, ഓ​രോ വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റി​നും 500 ദി​നാ​ർ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. അ​റ​ബി​ക്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഫീ​സി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​നം ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തം​കീ​ൻ വ​ഴി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    പാ​ർ​ല​മെൻറി​ന് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ലി​സ്റ്റ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഫീ​സി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​നം തു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലേ​ബ​ർ ഫ​ണ്ട് ആ​യ തം​കീ​ൻ വ​ഴി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് കോ​ള​ജി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന​കാ​ല പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​ലൈ​റ്റ് ചെ​യ്തു. 2024ൽ 600​ൽ അ​ധി​കം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത് മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്.

    തൊ​ഴി​ൽ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ന​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്വ​കാ​ര്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ ​േക്വാ​ട്ട ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​േ​ക്വാ​ട്ട പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഓ​രോ വി​ദേ​ശ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റി​നും 500 ദീ​നാ​ർ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കും.

    News Summary - Aiming to boost domestic employment; Work permit fees for foreign teachers increased
