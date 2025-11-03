Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:44 AM IST

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യി മു​ന്നി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സി​സി അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മൂ​ല​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ് അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ‘അ​ന​ലി​റ്റി​ക്ക​ൽ സെ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’ വ​ഴി റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്ത പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​നി എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് റി​സ​ർ​ച്ച​ർ’ മു​ഖേ​നെ വി​ഡി​യോ​ക​ൾ, ഓ​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം തി​ര​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ‘ഡേ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’ എ.​ഐ, മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ഡേ​റ്റ​യു​ടെ വി​ഷ്വ​ലൈ​സേ​ഷ​നും വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ വി​വി​ധ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​രൊ​റ്റ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് പ​രി​ത​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceGulf NewsBahrain
    News Summary - AI to increase efficiency and transparency in Parliament
    Similar News
    Next Story
    X