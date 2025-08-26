Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:01 AM IST

    കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ​.ഐ സം​വി​ധാ​നം

    അ​യ്റ്റോ​സ്കി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി
    Representation image
    cancel

    മ​നാ​മ: കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​വേ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​യാ​യ അ​യ്റ്റോ​സ്കി​യു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് ക​രാ​റാ​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ബാ​സിം ബി​ൻ യാ​ഖൂ​ബ് അ​ൽ ഹ​മ്മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ (2023-2026) ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും യോ​ജി​ച്ച​താ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ എ​.ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ശേ​ഷി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി, ന​ഗ​ര മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ൽ ഹ​മ്മ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

