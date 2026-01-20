Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Jan 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    20 Jan 2026 2:21 PM IST

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ഹ്‌​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ഹ്‌​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    അ​ഹ്‌​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നും, സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖി​നും ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഹ്‌​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നും പ​ത്നി സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖി​നും മ​ക​ൾ ന​ജ്ദ റ​ഫീ​ഖി​നും ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ തു​ട​ക്ക കാ​ലം മു​ത​ൽ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ർ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഖുർആൻ മുഴുവൻ മന:പാഠമാക്കിയ അഹമദ് റഫീഖിന്റെ മകൾ നജ്ദ റഫീഖിന് ഷൈമില നൗഫൽ ഉപഹാരം നൽകുന്നു

    ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം സൗ​ദി അ​രാം​കോ​യി​ലും 40 വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്യാ​സി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​ന സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും കൈ​യൊ​പ്പ് വേ​റി​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖി​ന്റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ന​പ്പാ​ഠം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൾ ന​ജ്ദ റ​ഫീ​ഖി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    അ​ഹ്‌​മ​ദ് റ​ഫീ​ഖി​നും സ​ഈ​ദ റ​ഫീ​ഖി​നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഫാ​ത്തി​മ എം, ​ലൂ​ന ശ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. റി​ഫ ഏ​രി​യ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു ശ​രീ​ഫ് പി.​പി, മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി.

    TAGS:pilgrimagenewsgulfreturning
    News Summary - Ahmed Rafiq and his family, who are returning from their exile, were given a pilgrimage.
