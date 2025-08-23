ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
മനാമ: പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ, കുവൈത്ത് അഭിഭാഷക സ്ഥാപനമായ അൽ ദോസ്തൗർ ലോ ഗ്രൂപ്പുമായി ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. ചടങ്ങിൽ ലോ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രമുഖ കുവൈത്തി അഭിഭാഷകൻ ഡോ. തലാൽ താക്കി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ കുവൈത്ത് കൺട്രി ഹെഡ് ബാബു ഫ്രാൻസിസ്, പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ബിജു സ്റ്റീഫൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 2019 ഡിസംബറിലാണ് പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ കുവൈത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്.
പ്രവാസികളായ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും സെൽ കുവൈത്ത് ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഫീസില്ലാതെ നിയമോപദേശം തേടാം. ധാരണപത്രം വഴി നിയമമനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുവൈത്തിലെ സ്വദേശി അഭിഭാഷകരുടെ നിയമോപദേശവും മറ്റ് സഹായങ്ങളും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
സേവനങ്ങൾക്കായി +965 41105354 , +965 97405211 എന്നീ മൊബൈൽ നമ്പറിലോ pravasilegalcellkuwait@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ലീഗൽ സെൽ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ ധാരാളം പ്രവാസികൾക്ക് ലീഗൽ സെൽവഴി നിയമപരമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിലും സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകിവരുന്നുണ്ട്. സെല്ലിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷിക വേളയിൽ മവാസീൻ ലീഗൽ കൗൺസിലിങ് ആൻഡ് അറ്റോർണീസ് ഗ്രൂപ്പുമായും ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register