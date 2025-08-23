Begin typing your search above and press return to search.
    ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

    ധാരണപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത്-​അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ 

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ, കു​വൈ​ത്ത് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ അ​ൽ ദോ​സ്തൗ​ർ ലോ ​ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ ​ഗ്രൂ​പ്പി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ കു​വൈ​ത്തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ താ​ക്കി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2019 ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും സെ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ലൂ​ടെ ഫീ​സി​ല്ലാ​തെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാം. ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വ​ഴി നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​വും മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി +965 41105354 , +965 97405211 എ​ന്നീ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റി​ലോ pravasilegalcellkuwait@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ​വ​ഴി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ല്ലി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സെ​ല്ലി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ള​യി​ൽ മ​വാ​സീ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​റ്റോ​ർ​ണീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

