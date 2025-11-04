Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 8:38 AM IST

    'ആ​ഗാ​ഖാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​വാ​ർ​ഡ്'; ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റാ​യിബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഖ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ്

    ആ​ഗാ​ഖാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​വാ​ർ​ഡ്; ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റാ​യിബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഖ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഖ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി, രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഖ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ് 2025ലെ ​ആ​ഗാ​ഖാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 22 മി​ക​ച്ച സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ആ​ഗാ​ഖാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ന​താ​യ മാ​രി​ടൈം സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ബാ​ൻ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. മു​ത്തു ചി​പ്പി എ​ടു​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ട്ടു​ക​ൾ, മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ർ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ക​ര​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പം എ​ന്നി​വ ഈ ​സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള​തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​ഗീ​ത സ്മ​ര​ണ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​വു​മാ​ണ് ഖ​ലാ​ലി ഫോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ്. മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ഖ​ലാ​ലി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന അ​തു​ല്യ​മാ​യ താ​ള​ങ്ങ​ളും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന വി​വി​ധ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ബാ​ൻ​ഡ് പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച സം​ഗീ​ത​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2018-ലാ​ണ് ആ​ഗാ ഖാ​ൻ മ്യൂ​സി​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സം​ഗീ​ത പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നും പൈ​തൃ​ക​വും നൂ​ത​ന​ത്വ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ത്തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സം​ഗീ​തം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​വം​ബ​ർ 22ന് ​ല​ണ്ട​നി​ലെ സൗ​ത്ത്ബാ​ങ്ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Aga Khan Music Award'; Bahraini Khalali Folk Band among finalists
