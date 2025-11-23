Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 1:28 PM IST

    ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ശേ​ഷം തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി

    ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ശേ​ഷം തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി
    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ലെ​ത്തി, പി​ന്നീ​ട് ജോ​ലി വി​സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സം കാ​ര​ണം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ ഐ.​സി.​യു​വി​ലും പി​ന്നീ​ട് വാ​ർ​ഡി​ലു​മാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് സു​ഹൃ​ത്ത് റ​ഹീം വി​ഷ​യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, ഹോ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബി.​ഡി.​കെ എ​ന്നീ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​നും ബി.​ഡി.​കെ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സ​ലിം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ പ്ര​കാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഹോ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജി മു​ത്ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, സാ​ബു ചി​റ​മ്മ​ൽ, ഷാ​ജി ഇ​ള​മ്പി​ലാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​യി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​ക് വ​ഴി നോ​ർ​ക്ക ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി. ഈ ​ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യി.

    TAGS:Gulf NewsBahrain News
    News Summary - After a long period of treatment,thrikarippur native returned to home
