    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:11 PM IST

    ദു​രി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി

    ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഹം​സ​യെ ഹോ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രോ​ഗ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഹം​സ ന​വ​ത് തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലീ​നി​ങ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന 57 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്രാ​യ​ത്തെ​യും ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളെ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഹം​സ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഹം​സ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഹോ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​വ​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്‌​ട്രെ​ച്ച​ർ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തെ ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​യി​ലൂ​ടെ വീ​ൽ​ചെ​യ​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഹോ​പ്പി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ, നാ​ട്ടി​ലെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി ഇ​ന്ന് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും യാ​ത്ര​യാ​ക്കാ​നും ഹോ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഹോ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, അ​ഷ്‌​ക​ർ പൂ​ഴി​ത്ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടാ​ണ്ടി, പു​ഷ്പ​രാ​ജ​ൻ, ഷാ​ജി ഇ​ള​മ്പി​ലാ​യി, റ​ഫീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

