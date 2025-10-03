Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:37 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​നം; സു​ഭാ​ഷ് വി. ​മേ​നോ​ൻ നാടണയുന്നു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​നം; സു​ഭാ​ഷ് വി. ​മേ​നോ​ൻ നാടണയുന്നു
    സു​ഭാ​ഷ് വി. ​മേ​നോ​നെ പാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എം.​പി വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ

    ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 37 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​ഭാ​ഷ് വി. ​മേ​നോ​നെ പാ​ക്ട് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് എം.​പി വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​നാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​ഭാ​ഷി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം 1988 മാ​ർ​ച്ച് 24നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷം വി​വി​ധ പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 14 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ എ.​ആ​ർ. അ​ൽ ഗോ​സൈ​ബി ക​മ്പ​നി ബി.​എ​സ്.​സി​യി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ത​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലും വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലും അ​നേ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി. ഭാ​ര്യ ല​ത​യും സു​ഭാ​ഷി​നൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. മ​ക​ൾ അ​മൃ​ത, മ​ക​ൻ ആ​ദി​ത്യ, മ​രു​മ​ക​ൾ ആ​സ്വ​തി, മ​രു​മ​ക​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്, കൊ​ച്ചു​മ​ക​ൻ വി​ദ്യു​ത് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് സു​ഭാ​ഷി​ന്‍റെ കു​ടും​ബം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പാ​ക്ടി​ന്‍റെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും, സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​ക​ളും ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. പാ​ക്ട് കു​ടും​ബം ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും, സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ, ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള, സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​നാ​യി ആ​ശം​സ​യ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:FarewellBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - After 37 years of service in Bahrain; Subhash V. Menon leaves the country
