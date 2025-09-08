Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 8 Sept 2025 12:19 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 12:19 PM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ-23 യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ട്; പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    ബ്രൂ​ണെ ദാ​റു​സ്സ​ലാ​മി​നെ​തി​രെ 10-0 വി​ജ​യം
    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ-23 യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ട്; പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് വി​ജ​യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ-23 2026 യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണെ ദാ​റു​സ്സ​ലാ​മി​നെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ അ​ണ്ട​ർ-23 ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് പ​ത്ത​ര​മാ​റ്റ് ജ​യം. ദോ​ഹ​യി​ലെ സു​ഹൈം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ 10 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് 0-2ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ടീ​മി​ന് ഈ ​വി​ജ​യം ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും യോ​ഗ്യ​ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ച് ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ളി​യാ​രം​ഭി​ച്ച് മൂ​ന്നാം മി​നി​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ താ​രം അ​ബ്ദു​ല്ല ഉ​ബൈ​ദ് അ​ലി എ​തി​ർ ടീ​മി​ന്‍റെ വ​ല​കു​ലു​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്‍റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ര​ണ്ട് ക​ന​ത്ത പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ്രൂ​ണെ ദാ​റു​സ്സ​ലാം അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.ഈ ​വി​ജ​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ യോ​ഗ്യ​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി നേ​രി​ട്ട് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നോ, 11 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നാ​ല് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി​ലെ​ത്തി യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നോ ടീ​മി​ന് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8 മ​ണി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്.

    News Summary - AFC U-23 Qualification Round; Bahrain wins without a draw
