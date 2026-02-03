Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ഡ്വ.​എ.​പി....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:41 AM IST

    അ​ഡ്വ.​എ.​പി. സ്മി​ജി​ക്ക് മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഡ്വ.​എ.​പി. സ്മി​ജി​ക്ക് മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    അ​ഡ്വ.​എ.​പി. സ്മി​ജി മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. സ്മി​ജി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ, കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​ന ജം​ഷീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ വ​നി​താ​വി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​യി​സ സു​ബൈ​ർ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ഡ്വ. സ്മി​ജി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കീ​ഴ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ക് കെ.​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmccgulfBahrainscholarship
    News Summary - Adv. A.P. Smiji was granted a KMCC scholarship.
    Similar News
    Next Story
    X