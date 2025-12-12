Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    12 Dec 2025 10:57 AM IST
    12 Dec 2025 10:57 AM IST

    വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു; പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടിയുടെ വ​ള​ർ​ത്ത​മ്മ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വ​രു​മാ​നം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ
    വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു; പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടിയുടെ വ​ള​ർ​ത്ത​മ്മ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്നു
    മ​നാ​മ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത വ​ള​ർ​ത്തു​മ​ക​ളെ വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​യാ​യ യു​വ​തി ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ഹൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് വി​ധേ​യ​യാ​കും.

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്, വേ​ശ്യാ​വൃ​ത്തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​യെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് ല​ഭി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ, ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് എ​ന്നി​വ വ​ഴി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ക​ൾ​ക്ക് ക്ല​യി​ന്റു​ക​ളെ ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​ള​ർ​ത്ത​മ്മ​യാ​യ പ്ര​തി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് താ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഇ​ര​യാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​രു​വ​രും അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ കാ​ണാ​നാ​യി ത​ന്നെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി.

    പ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ വ​ള​ർ​ത്ത​മ്മ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​താ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​സി​ന്റെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ഹൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

