Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:34 AM IST

    റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു

    റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ സി​ല​ബ​സ് അ​വ​ലം​ബി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന റ​യ്യാ​ൻ മ​ദ്റ​സ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ലോ​വ​ർ, ഹ​യ​ർ, ഒ​ന്നാം ത​രം, ര​ണ്ടാം ത​രം ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ പ​തി​നേ​ഴ് വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യും തി​ങ്ക​ൾ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ​യു​മാ​ണ്.

    TAGS:admissionmadrasacontinuesrayyan
    News Summary - Admission to Rayyan Madrasa continues
