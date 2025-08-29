Begin typing your search above and press return to search.
    ന​ട​ന്‍ ദി​ലീ​പി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം

    ന​ട​ന്‍ ദി​ലീ​പി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം
    ന​ട​ന്‍ ദി​ലീ​പി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യാ​ര്‍ഥം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ജ​ന​പ്രി​യ നാ​യ​ക​ൻ ദി​ലീ​പി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു ക​മ്പ്ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദി​ലീ​പി​ന് മെ​മെ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലു​മൊ​ത്തു​ള്ള പു​തി​യ സി​നി​മ​യു​ടെ ഷൂ​ട്ടി​ങ് വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ദി​ലീ​പ് ലാ​ല്‍കെ​യേ​ഴ്സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ കെ​യേ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദി​ലീ​പ് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

