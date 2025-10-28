Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 11:23 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 11:23 AM IST

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മ​വും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മ​വും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സം​ഗ​മ​വും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ഷ​യം കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. എം.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ന​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​ജാ​ഫ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സ്ഹ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ത​ന്ന​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ഹീ​ദ് പു​ഴ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന എം.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. ന​വാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​ജാ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സ്ഹ​ർ, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാ​മ്പ​ള്ളി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ക്ക​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​ത്തീ​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സി​ദ്ധീ​ഖ് അ​ദ്‌​ലി​യ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ട്ടി​യെ​ര, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ലി, റി​യാ​സ് ചു​ഴ​ലി, ജ​ബ്ബാ​ർ മാ​ട്ടൂ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

