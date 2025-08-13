Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    13 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:44 AM IST

    റോഡ് കൈയേറിയ കടകൾക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി

    റോഡ് കൈയേറിയ കടകൾക്കെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി
    ക​ട​ക​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച് റോ​ഡ് കൈ​യേ​റി ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി.

    നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ൾ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ക​ച്ച​വ​ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​ത്ത​രം ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ റോ​ഡി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ക​ട​യു​ട​മ​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    roadBahrain Newsgulf news malayalam
