Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:38 AM IST

    തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; മ​നാ​മ​യി​ലും ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലും റെ​യ്‌​ഡ്

    തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി; മ​നാ​മ​യി​ലും ഗു​ദൈ​ബി​യ​യി​ലും റെ​യ്‌​ഡ്
    മ​നാ​മ: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ മ​നാ​മ, ഗു​ദൈ​ബി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി തെ​രു​വി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​പി​റ്റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ റെ​യ്‌​ഡ് ന​ട​ത്തി. റെ​യ്‌​ഡി​നി​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ​സു​ക​ൾ, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച് പൊ​തു​വ​ഴി​യി​ൽ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​ച്ച​വ​ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഈ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക​ട​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന, രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ചെ​റു​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ് ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നേ​ര​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി നാ​ല് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളോ മ​റ്റോ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളോ പ​രാ​തി​ക​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.ഇ-​മെ​യി​ൽ: consumer_protection@moic.gov.bh. , വി​ളി​ക്കേ​ണ്ട ന​മ്പ​ർ: 17007003.

    X