Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസു​ര​ക്ഷ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:21 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ ലം​ഘനം; സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് അം​ഗീ​കാ​രം
    സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ ലം​ഘനം; സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി
    cancel

    മ​നാ​മ: സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, ഫീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന 1998ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി, സ്വ​കാ​ര്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന 36 ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളു​ക​ളു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ബി​ല്ലി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ആ​റു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​താ​ര്യ​ത, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കും.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​തി​വാ​ര സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ, കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഫ​യ​ർ എ​ക്‌​സ്‌​റ്റിം​ഗ്യൂ​ഷ​റു​ക​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ അ​ഗ്നി​സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ജു​മു​അ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ, സ​മ​ഗ്ര​ത, ഗു​ണ​മേ​ന്മ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലെ പി​ഴ​ക​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള​തോ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തോ ആ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്ക​ൽ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ എ​ന്നി​വ ശി​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തോ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള​തോ ആ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ആ​റു​മാ​സം വ​രെ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സി​ലോ പു​തി​യ ചാ​ർ​ജു​ക​ളി​ലോ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഡോ. ​ജു​മു​അ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്കൂ​ൾ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ഭാ​വം കാ​ര​ണം ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, പു​തി​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കൂ. ഒ​രു സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി​ക്കാ​യി 400 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 500 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ട​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​വും മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടും ഒ​രു സ്കൂ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വാ​റ്റ് ഈ​ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന എം.​പി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​ക്കീം അ​ൽ ഷെ​നോ​യു​ടെ പ​രാ​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ നി​യ​മം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലെ പ​ദ​വി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Education Ministerviolating safety rulesLicensingPrivate Educational Institutions
    News Summary - Action against private educational institutions for violating safety norms, licensing, fee regulation - Education Minister
    Similar News
    Next Story
    X