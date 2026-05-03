    Posted On
    date_range 3 May 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 8:00 AM IST

    അനധികൃത തെരുവ് സ്റ്റാളുകൾക്കെതിരെ നടപടി

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അനധികൃത തെരുവ് സ്റ്റാളുകൾക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കി അധികൃതര്‍. മഹ്ബൂലയിലും ഫഹാഹീലിലും നടന്ന പരിശോധനയിൽ എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഹ്മദി സുരക്ഷാ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

    പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,പച്ചക്കറികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനധികൃതമായി വിൽപ്പന നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റിലായവരെ നിയമനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS:StreetIllegalstalls
    News Summary - Action against illegal street stalls
